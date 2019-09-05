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В Сирии погибли несколько российских военных

В Сирии погибли несколько российских военных - Фото
Российский спецназ в Сирии (Фото: warfareaesthetics/Facebook)
05.09.2019, 18:05

По предварительным данным, группа из восьми человек подорвалась на минах

В среду, 4 сентября, несколько российских офицеров погибли и получили ранения в Восточном Идлибе в Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на представителей Фронта национального освобождения Сирии, а также российские Ведомости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили", - сообщают Ведомости. По информации Al-Masdar News, речь может идти о девяти российских спецназовцах, погибших во время "разведки в тылу врага".

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Сирия российские военные
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