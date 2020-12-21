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В США не будут назначать спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена

21.12.2020, 20:22
В США не будут назначать спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена - Фото
Хантер и Джо Байден (Фото: EPA)

Генпрокурор США Уильям Барр не планирует назначать специального прокурора для расследования дела сына избранного президента Джо Байдена, Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Барра, сейчас следствие ведется "ответственно и профессионально" в прокуратуре штата Дэлавер, для дополнительных действий нет оснований.

Также генпрокурор США в очередной раз отказался поддержать заявления президента Дональда Трампа о мошенничестве на выборах и заявил, что по этому делу тоже не будет назначать спецпрокурора.

Наталия Медведева
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