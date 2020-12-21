В США не будут назначать спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена

Генпрокурор США Уильям Барр не планирует назначать специального прокурора для расследования дела сына избранного президента Джо Байдена, Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Барра, сейчас следствие ведется "ответственно и профессионально" в прокуратуре штата Дэлавер, для дополнительных действий нет оснований.

Также генпрокурор США в очередной раз отказался поддержать заявления президента Дональда Трампа о мошенничестве на выборах и заявил, что по этому делу тоже не будет назначать спецпрокурора.

Наталия Медведева

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