В США не будут назначать спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена
21.12.2020, 20:22
Хантер и Джо Байден (Фото: EPA)
Генпрокурор США Уильям Барр не планирует назначать специального прокурора для расследования дела сына избранного президента Джо Байдена, Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.
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По словам Барра, сейчас следствие ведется "ответственно и профессионально" в прокуратуре штата Дэлавер, для дополнительных действий нет оснований.
Также генпрокурор США в очередной раз отказался поддержать заявления президента Дональда Трампа о мошенничестве на выборах и заявил, что по этому делу тоже не будет назначать спецпрокурора.
- Осенью 2019-го Трамп попал в скандал из-за Байдена-младшего. Он якобы надавил на Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.
- Нардеп Рады Андрей Деркач несколько раз заявлял о якобы коррупции Байденов в Украине. 10 сентября 2020-го Минфин США ввел санкции против Деркача, назвав его российским агентом и обвинив во вмешательстве в выборы в США.
- 10 декабря 2020-го Байден-младший заявил, что в США расследуют дело против него.
- 13 декабря Минюст США запросил у сына Байдена информацию о деятельности в Украине.
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