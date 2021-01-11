В США призвали наградить полисмена: он один противостоял толпе при захвате Сената – видео

Ряд членов Конгресса США призвали наградить офицера полиции Капитолия Юджина Гудмана, который в одиночку смог предотвратить проникновение агрессивной группы сторонников президента Дональда Трампа в зал Сената, где сенаторы и представители Конгресса подсчитывали голоса выборщиков. Об этом пишет BBC.

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Гудмана называют героем за его действия в момент штурма Капитолия.

Officer Eugene Goodman stopped a mob of white rioters from entering the chambers of the United States Senate.



At this perilous moment in our nation’s history, he was the one person standing between democracy and the rule of tyrants.



(Photo Credit: New York Times) pic.twitter.com/vTjvVp9SLe — Christopher J. Hale (@chrisjollyhale) January 10, 2021

На видео запечатлено как полицейский афроамериканец стоит один перед толпой агрессивных белых мужчин, пытаясь не пустить их в помещение. Затем толпа все же проникает внутрь, и офицер идет вверх по лестнице, увлекая ее за собой. В какой-то момент Гудман смотрит в сторону входа в Сенат, толкает стоящего впереди мужчину, отвлекая его внимание на себя, и уводит толпу в противоположном направлении.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Как отмечает BBC, ветеран кампании в Ираке Гудман продемонстрировал исключительную храбрость на фоне критики, которой подверглась полиция Капитолия за очевидные нарушения безопасности во время штурма.

Мужчина в футболке QAnon (американская ультраправая организация конспирологов-сторонников Трампа), который возглавлял толпу захватчиков на видео, позже был арестован.

Офицер Гудман отмечен несколькими членами Конгресса, некоторые призвали наградить его почетной медалью Конгресса за службу.

"Когда фашистская толпа Трампа грабила Капитолий США, этот храбрый офицер удержал бунтовщиков-убийц подальше от зала Сената и спас жизни тех, кто находился внутри", – написал конгрессмен Билл Паскаль в Twitter.

"В прошлую среду я был в зале Сената, когда офицер Юджин Гудман увел разъяренную толпу с большим риском для себя. Его быстрота мышления и решительные действия в тот день, вероятно, спасли жизни, и мы в долгу перед ним", – написал сенатор Боб Кейси.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык.

Открыто не менее 25 уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме.

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Вадим Ребрина

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