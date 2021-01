В США призвали наградить полисмена: он один противостоял толпе при захвате Сената – видео

Ряд членов Конгресса США призвали наградить офицера полиции Капитолия Юджина Гудмана, который в одиночку смог предотвратить проникновение агрессивной группы сторонников президента Дональда Трампа в зал Сената, где сенаторы и представители Конгресса подсчитывали голоса выборщиков. Об этом пишет BBC.

Гудмана называют героем за его действия в момент штурма Капитолия.

Officer Eugene Goodman stopped a mob of white rioters from entering the chambers of the United States Senate.



At this perilous moment in our nation’s history, he was the one person standing between democracy and the rule of tyrants.



(Photo Credit: New York Times) pic.twitter.com/vTjvVp9SLe