В США задержали российского шпиона

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В аэропорту Майами задержали мужчину, который якобы работал на спецслужбы России и следил за американским чиновником. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минюст США.

По данным следствия, мексиканец Эктор Фуэнтес работал ученым в Сингапуре, когда его завербовали россияне. Затем он поехал в Москву, где получил задание: снять квартиру в Майами и заполучить номер автомобиля чиновника из правительства США.

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14 февраля Фуэнтеса заметили охранники у места, где проживает американский чиновник. Также здесь видели его напарника, который фотографировал номерной знак автомобиля.

После задержания Фуэнтес признался, что получил работу от чиновника РФ. Он считает, что это был сотрудник ФСБ. Он также идентифицировал разговоры, которые хранятся на его телефоне и свидетельствуют о его связях со спецслужбами.

Фуэнтес предстанет перед судом 3 марта.

17 февраля сообщалось, что шпионы РФ активизировались у берегов Ирландии - и нацелились на трансатлантические кабели.

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