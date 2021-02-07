В субботу у меня Шаббат. Адвокат Трампа попросил рассмотреть импичмент до вечера пятницы

Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Дэвид Шон обратился в Сенат с просьбой рассмотреть дело об импичменте бывшего главы государства до вечера пятницы, поскольку потом он не сможет участвовать в разбирательстве. Свою просьбу Шон обосновал тем, что он верующий еврей и по субботам не работает, отмечая Шаббат, пишет NYT.

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Адвокат отметил, что если рассмотрение дела затянется и продлится дольше пятницы, он будет вынужден ходатайствовать о приостановлении слушаний. Также он извинился за "возможные неудобства", подчеркнув при этом, что "религиозные традиции и запреты для него обязательны, поэтому при всем уважении у него нет другого выбора".

В Сенате заявили, что "уважают просьбу и, конечно же, учтут ее".

Однако на практике, если дело об импичменте Трампа будет рассмотрено до субботы, это станет самым быстрым в истории судебным процессом подобного характера, пишут журналисты. Если же процесс затянется и будет перенесен на понедельник – это будет означать, что сенаторы не смогут вовремя уехать в свои штаты, как было запланировано ранее.

В своем письме Шон также отметил, что "суббота заканчивается в 18:25 и если угодно можно продолжить разбирательство в воскресенье". Согласно политике Сената воскресенье является официальным выходным днем, однако адвокат заявил, что не видит в этом проблем – "по крайней мере, воскресные слушания не нарушают ничью религиозную практику".

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Дарья Мостовая

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