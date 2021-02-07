В субботу у меня Шаббат. Адвокат Трампа попросил рассмотреть импичмент до вечера пятницы
Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Дэвид Шон обратился в Сенат с просьбой рассмотреть дело об импичменте бывшего главы государства до вечера пятницы, поскольку потом он не сможет участвовать в разбирательстве. Свою просьбу Шон обосновал тем, что он верующий еврей и по субботам не работает, отмечая Шаббат, пишет NYT.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Адвокат отметил, что если рассмотрение дела затянется и продлится дольше пятницы, он будет вынужден ходатайствовать о приостановлении слушаний. Также он извинился за "возможные неудобства", подчеркнув при этом, что "религиозные традиции и запреты для него обязательны, поэтому при всем уважении у него нет другого выбора".
В Сенате заявили, что "уважают просьбу и, конечно же, учтут ее".
Однако на практике, если дело об импичменте Трампа будет рассмотрено до субботы, это станет самым быстрым в истории судебным процессом подобного характера, пишут журналисты. Если же процесс затянется и будет перенесен на понедельник – это будет означать, что сенаторы не смогут вовремя уехать в свои штаты, как было запланировано ранее.
В своем письме Шон также отметил, что "суббота заканчивается в 18:25 и если угодно можно продолжить разбирательство в воскресенье". Согласно политике Сената воскресенье является официальным выходным днем, однако адвокат заявил, что не видит в этом проблем – "по крайней мере, воскресные слушания не нарушают ничью религиозную практику".
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию".
- Команда юристов, защищавшая Трампа во время первого импичмента, в этот раз ответила отказом. 22 января Трамп нанял для защиты Буча Бауэрса.
- 31 января Трампа покинула очередная команда адвокатов. Сам процесс по импичменту должен начаться 9 февраля.
Читайте также: Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев"
Комментарии