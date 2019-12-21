Ваканда. США внесли в список партнеров придуманную Marvel страну

Воины Ваканды (скриншот видео Heroic Art, YouTube)

Министерство сельского хозяйства США внесло Ваканду, вымышленную страну из вселенной Marvel, в список партнеров с зоной свободной торговли. Об этом сообщает BBC News.

В онлайн-трекере департамента тарифов появился подробный список товаров, которыми "торговали" две страны, включая уток, ослов и коров.

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Позже в министерстве объяснили, что информация о партнерстве появилась на сайте случайно. По словам спикера, список с товарами из Ваканды был добавлен в качестве тестового файла для сотрудников и никогда не должен был быть опубликован.

Справка. Ваканда – вымышленная восточноафриканская страна из вселенной Marvel, родина супергероя Черная Пантера.

Ранее в Marvel сообщили, что добавят в фильмы персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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