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Ваканда. США внесли в список партнеров придуманную Marvel страну

Ваканда. США внесли в список партнеров придуманную Marvel страну - Фото
Воины Ваканды (скриншот видео Heroic Art, YouTube)
21.12.2019, 08:12

С несуществующей страной США "торговали" утками, ослами и коровами

Министерство сельского хозяйства США внесло Ваканду, вымышленную страну из вселенной Marvel, в список партнеров с зоной свободной торговли. Об этом сообщает BBC News.

В онлайн-трекере департамента тарифов появился подробный список товаров, которыми "торговали" две страны, включая уток, ослов и коров.

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Позже в министерстве объяснили, что информация о партнерстве появилась на сайте случайно. По словам спикера, список с товарами из Ваканды был добавлен в качестве тестового файла для сотрудников и никогда не должен был быть опубликован.

Справка. Ваканда – вымышленная восточноафриканская страна из вселенной Marvel, родина супергероя Черная Пантера.

  • Ранее в Marvel сообщили, что добавят в фильмы персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Черная пантера marvel торговый партнер ваканда министерство сша
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