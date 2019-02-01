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01.02.2019, 06:43

Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ

Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным источника Reuters, продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января

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Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный отстраненному от власти диктатору Николасу Мадуро, в ближайшие дни продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Каракасе.

Центробанк продаст часть своих запасов, чтобы иметь в своем распоряжении наличные евро.

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"Продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января", - заявил источник.

В 2018 году Венесуэла продала Турции золота на 900 миллионов долларов.

"В целом, планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, до конца февраля, чтобы обеспечить ликвидность импорта основных товаров", - отмечается в сообщении.

В Венесуэле не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир ПутинАлександр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. В США ответили, что Каракас не может так поступить.

https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-gold-exclusive/exclusive-venezuela-prepares-to-fly-tonnes-of-central-bank-gold-to-uae-source-idUSKCN1PP2QR

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Теги: протесты, золото, венесуэла
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