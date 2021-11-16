Война в Карабахе. Армения и Азербайджан возобновили боевые действия: видео
Сегодня, 16 ноября, возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщают министерства обороны двух стран, местные СМИ.
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Обе стороны обвинили друг друга в вооруженных провокациях на восточном направлении армяно-азербайджанской границы с использованием артиллерии и бронетехники – на Кяльбаджарском и Лачинском участках границы.
Армения заявляет о вторжении азербайджанских войск на свою территорию.
Минобороны Армении сообщило о четырех раненых военнослужащих, 12 взятых в плен и погибших, но не назвало их количество. Сообщалось о потере двух боевых позиций.
По неподтвержденным данным, в результате боев на границе Армении и Азербайджана погибли 15 армянских военных – об этом армянской службе Радио Свобода сообщил председатель комиссии парламента Армении по внешним связям, депутат от партии Гражданский договор Эдуард Агаджанян.
В Армении заявили, что Азербайджан имеет большие потери личного состава, уничтожено или выведено из строя около десятка единиц бронетехники, и опубликовали соответствующее видео.
Армения попросила Россию о помощи в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). РФ не вмешивается.
По версии азербайджанской стороны, сегодня около 11:00 армянские военные начали "внезапную военную операцию с целью захвата высот".
В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения сосредоточила дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе.
По информации Азербайджана, армянские военные атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, используя стрелковое оружие, гранатометы и артиллерию. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих азербайджанской армии.
Как сообщило агентство Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, "в ответ на провокации, совершаемые армянской стороной, уничтожены противотанковая установка и миномет противника".
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов.
- В 2021-м на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки. Одна из основных причин – спор о Зангезурском коридоре, который соединил бы Азербайджан и его эксклав Нахичевань через территорию Армении. Ереван категорически отказывается его предоставлять.
- 13 ноября Азербайджан и Армения заявили об обстрелах в Кельбаджарском и Гегаркуникском районах.
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