UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 22:29
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов - Фото
Фото: mil.am

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций в Гегаркуникском районе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны. Стрельба в этом направлении продолжается", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Военное ведомство отметило, что потерь среди личного состава нет.

Минобороны Армении заявило, что "ответными действиями огонь противника был подавлен". Там также сообщили, что потерь нет.

Читайте также: В Баку заявляют о разрушении 95% памятников в Карабахе и хотят компенсации от Еревана

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армения Азербайджан нагорный карабах
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 