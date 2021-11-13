Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций в Гегаркуникском районе.

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"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны. Стрельба в этом направлении продолжается", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Военное ведомство отметило, что потерь среди личного состава нет.

Минобороны Армении заявило, что "ответными действиями огонь противника был подавлен". Там также сообщили, что потерь нет.

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Вадим Ребрина

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