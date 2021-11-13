Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций в Гегаркуникском районе.
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"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны. Стрельба в этом направлении продолжается", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Военное ведомство отметило, что потерь среди личного состава нет.
Минобороны Армении заявило, что "ответными действиями огонь противника был подавлен". Там также сообщили, что потерь нет.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта. Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.
- В 2021-м на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки.
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