В Баку заявляют о разрушении 95% памятников в Карабахе и хотят компенсации от Еревана
Азербайджан заявляет о разрушении Арменией 95% культурных и исторических памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Баку намеревается потребовать от Еревана компенсации и обратиться с этой целью в международные суды. Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, передает Анадолу.
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По словам Керимова, Армения нанесла большой ущерб инфраструктуре, историческим и культурным памятникам и даже кладбищам в регионе – из 706 памятников истории и культуры было разрушено 95%. Министр назвал действия армянской стороны "военным преступлением" и "преступлением против человечности".
По словам министра, Армения 30 лет проводила в отношении азербайджанского народа политику не только этнической, но и культурной "чистки" – Ереван якобы стремился "стереть следы азербайджанцев, проживающих там веками". Керимов также заявил об осквернении мечетей.
"Они (армяне, – ред.) держали свиней в мечетях. Это делалось сознательно, чтобы оскорбить религиозные чувства азербайджанского народа. Это неуважение не только к Азербайджану, но и ко всему исламскому миру", – сказал министр.
По его словам, сейчас независимые компании высчитывают объем разрушений со стороны Армении, затем эта информация будет передана в международные суды. В Баку считают, что Армения должна выплатить компенсацию и "понести ответственность за преступления против азербайджанского государства, народа, его истории, культуры и окружающей среды".
Как передает Panorama, с подобными обвинениями выступили и в Армении. 14 и 15 октября в Международном суде ООН прошли заседания по жалобе Еревана против Баку. Армения обратилась в Гаагский суд из-за "расовой дискриминации" со стороны Азербайджана.
Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян заявил, что Баку продолжает "активно поощрять ненависть" против этнических армян.
"Так называемая "аллея военных трофеев" все еще открыта как гротескный памятник ненавистнической идеологии. Азербайджан задерживал, пытал и самовольно арестовывал многих членов армянских вооруженных сил, гражданских лиц. Азербайджан продолжает уничтожать армянское культурное наследие и религиозные места или опровергать их армянскую сущность на перешедших под его контроль территориях",- сказал Киракосян.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта. Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.
- В 2021-м на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки.
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