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В Баку заявляют о разрушении 95% памятников в Карабахе и хотят компенсации от Еревана

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19.10.2021, 10:25
В Баку заявляют о разрушении 95% памятников в Карабахе и хотят компенсации от Еревана - Фото
Война в Карабахе, Гянджа после обстрела (фото - ЕРА)

Азербайджан заявляет о разрушении Арменией 95% культурных и исторических памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Баку намеревается потребовать от Еревана компенсации и обратиться с этой целью в международные суды. Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, передает Анадолу.

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По словам Керимова, Армения нанесла большой ущерб инфраструктуре, историческим и культурным памятникам и даже кладбищам в регионе – из 706 памятников истории и культуры было разрушено 95%. Министр назвал действия армянской стороны "военным преступлением" и "преступлением против человечности".

По словам министра, Армения 30 лет проводила в отношении азербайджанского народа политику не только этнической, но и культурной "чистки" – Ереван якобы стремился "стереть следы азербайджанцев, проживающих там веками". Керимов также заявил об осквернении мечетей.

"Они (армяне, – ред.) держали свиней в мечетях. Это делалось сознательно, чтобы оскорбить религиозные чувства азербайджанского народа. Это неуважение не только к Азербайджану, но и ко всему исламскому миру", – сказал министр.

По его словам, сейчас независимые компании высчитывают объем разрушений со стороны Армении, затем эта информация будет передана в международные суды. В Баку считают, что Армения должна выплатить компенсацию и "понести ответственность за преступления против азербайджанского государства, народа, его истории, культуры и окружающей среды".

Как передает Panorama, с подобными обвинениями выступили и в Армении. 14 и 15 октября в Международном суде ООН прошли заседания по жалобе Еревана против Баку. Армения обратилась в Гаагский суд из-за "расовой дискриминации" со стороны Азербайджана.

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян заявил, что Баку продолжает "активно поощрять ненависть" против этнических армян.

"Так называемая "аллея военных трофеев" все еще открыта как гротескный памятник ненавистнической идеологии. Азербайджан задерживал, пытал и самовольно арестовывал многих членов армянских вооруженных сил, гражданских лиц. Азербайджан продолжает уничтожать армянское культурное наследие и религиозные места или опровергать их армянскую сущность на перешедших под его контроль территориях",- сказал Киракосян.

Читайте также: Спикер парламента Турции: Идут переговоры о создании совместной армии с Азербайджаном

Оксана Житнюк
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армения Азербайджан нагорный карабах
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