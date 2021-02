Войска США в Ираке обстреляли ракетами. Это могла сделать иранская группировка – видео

Малоизвестная группа, которая, по словам некоторых иракских официальных лиц, связана с Ираном, обстреляла военную авиабазу, занятой коалицией под руководством США. Об этом сообщает Reuters.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Агентство отмечает, что вооруженные группы, связанные с Ираном в Ираке и Йемене, в последние недели совершали нападения на Соединенные Штаты и их арабских союзников.

Речь идет также и об атаке дронов на саудовский аэропорт и ракетных ударах по посольству США в Багдаде.

The moment when one of the rockets fell 2KM south of #Erbil international airport. pic.twitter.com/9EBn3GRp9l