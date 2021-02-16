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Войска США в Ираке обстреляли ракетами. Это могла сделать иранская группировка – видео

16.02.2021, 13:39
Войска США в Ираке обстреляли ракетами. Это могла сделать иранская группировка – видео - Фото
Скриншот из видео

Малоизвестная группа, которая, по словам некоторых иракских официальных лиц, связана с Ираном, обстреляла военную авиабазу, занятой коалицией под руководством США. Об этом сообщает Reuters

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В результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали. 

Агентство отмечает, что вооруженные группы, связанные с Ираном в Ираке и Йемене, в последние недели совершали нападения на Соединенные Штаты и их арабских союзников.

Речь идет также и об атаке дронов на саудовский аэропорт и ракетных ударах по посольству США в Багдаде.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США "привлекут к ответственности виновников обстрела", передает The Guardian.

Читайте также: Власти Ирака заявили о ликвидации "заместителя халифа" Исламского государства

Станислав Стороженко
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обстрел США Иран ирак войска
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