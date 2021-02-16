Войска США в Ираке обстреляли ракетами. Это могла сделать иранская группировка – видео

Малоизвестная группа, которая, по словам некоторых иракских официальных лиц, связана с Ираном, обстреляла военную авиабазу, занятой коалицией под руководством США. Об этом сообщает Reuters.

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В результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Агентство отмечает, что вооруженные группы, связанные с Ираном в Ираке и Йемене, в последние недели совершали нападения на Соединенные Штаты и их арабских союзников.

Речь идет также и об атаке дронов на саудовский аэропорт и ракетных ударах по посольству США в Багдаде.

The moment when one of the rockets fell 2KM south of #Erbil international airport. pic.twitter.com/9EBn3GRp9l — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) February 15, 2021

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США "привлекут к ответственности виновников обстрела", передает The Guardian.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.

2 января сообщалось, что Иран и США нарастили военную активность в Персидском заливе.

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Станислав Стороженко

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