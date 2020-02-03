ВОЗ нашла способы борьбы с дезинформацией о коронавирусе

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Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями относительно лекарств против него. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Deutsche Welle.

По его словам, сотрудники ВОЗ круглосуточно работают, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.

Кроме того ВОЗ сотрудничает с Google, чтобы при поиске информации о коронавирусе сообщения Всемирной организации здравоохранения отображались первыми.

Гебреисус подчеркнул, что американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации.

Гендиректор ВОЗ еще раз подчеркнул ненужность запрета на передвижение граждан.

"Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле. Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов", - подчеркнул он.

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В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.

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