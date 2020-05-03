Врачи готовились объявить о смерти Джонсона, когда он болел коронавирусом

Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)

Врачи, которые лечили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса, готовились к сценарию, в котором пришлось бы объявить о его смерти. Об этом Джонсон рассказал в интервью The Sun.

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"Я не был в прекрасной форме, и я знал, что были планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были разные планы, что делать, если что-то пойдет не так", - рассказал он. "Плохой момент наступил, когда было 50-50, собирались ли они поставить трубку в мою трахею. Именно тогда это стало немного... Они начали думать о том, как с этим справиться", - заявил премьер Британии.

Джонсон сказал, что получал "литры и литры кислорода" для поддержания жизни. По его словам, было трудно поверить, что "всего за несколько дней его здоровье ухудшилось до такой степени": "Я не мог понять, почему мне не становится лучше".

27 апреля сообщалось, что переболевший коронавирусом Джонсон вернулся в свою лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и впервые после болезни появился на публике с обращением.

29 апреля Джонсон и Саймондс объявили о рождении ребенка. Они назвали его в честь врачей, которые лечили Джонсона от коронавируса.