Выборы в Болгарии. "Непотопляемый" Борисов ведет ГЕРБ к победе, пророссийские – третьи

На парламентских выборах в Болгарии после более обработки более чем 97% протоколов побеждает правоцентристская партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова. Как пишет местное издание Дневник, ГЕРБ с преимуществом почти в 2% "почти не имеет шансов быть вытесненной" коалицией Продолжаем изменения / Демократическая Болгария.

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Это уже пятые за последние два года выборы в стране, где сохраняется политическая нестабильность.

63-летний Борисов в 2006 году возглавил недавно созданную ГЕРБ и уже трижды был главой правительства в 2009—2013, 2014—2017 и 2017—2021 годах. Он выступал в 2017-м за снятие санкций с России.

В 2021-м в Болгарии вспыхнули протесты против возможной роли правительства Борисов в коррупции.

Евроскептики с пророссийскими акцентами, партия Возрождение, все еще сохраняет преимущество над Движением за права и свободы в борьбе за третье место (14,2%).

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Болгарская социалистическая партия набирает 9%, и также получает место в следующем составе парламента.

Демократическая партия социалистов, за которую традиционно голосуют этнические турки, берет более 13% голосов.

Популистская партия Есть такой народ телеведущего и певца Слави Трифонова, вероятно, также войдет в 49-й состав Национального собрания: за нее проголосовали 4,2% избирателей.

Євген Пилипенко

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