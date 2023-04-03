Выборы в Болгарии. "Непотопляемый" Борисов ведет ГЕРБ к победе, пророссийские – третьи
На парламентских выборах в Болгарии после более обработки более чем 97% протоколов побеждает правоцентристская партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова. Как пишет местное издание Дневник, ГЕРБ с преимуществом почти в 2% "почти не имеет шансов быть вытесненной" коалицией Продолжаем изменения / Демократическая Болгария.
Это уже пятые за последние два года выборы в стране, где сохраняется политическая нестабильность.
63-летний Борисов в 2006 году возглавил недавно созданную ГЕРБ и уже трижды был главой правительства в 2009—2013, 2014—2017 и 2017—2021 годах. Он выступал в 2017-м за снятие санкций с России.
В 2021-м в Болгарии вспыхнули протесты против возможной роли правительства Борисов в коррупции.
Евроскептики с пророссийскими акцентами, партия Возрождение, все еще сохраняет преимущество над Движением за права и свободы в борьбе за третье место (14,2%).
Читайте также: "Может переломить ход войны". Болгария продаст Украине очень много боеприпасов – Euroactiv
Болгарская социалистическая партия набирает 9%, и также получает место в следующем составе парламента.
Демократическая партия социалистов, за которую традиционно голосуют этнические турки, берет более 13% голосов.
Популистская партия Есть такой народ телеведущего и певца Слави Трифонова, вероятно, также войдет в 49-й состав Национального собрания: за нее проголосовали 4,2% избирателей.
- В 2018 году пятый президент Порошенко покатал Борисова по трассе Одесса-Рени.
- В 2020 году конкуренты снимали Борисова в его спальне с дрона.
- В январе 2023-го Welt исследовала, как София активно помогала Украине с боеприпасами и топливом для военной техники в решающие месяцы полномасштабной войны.
- В конце февраля в Костенци после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые снаряды для ВСУ.
- ЕвроСМИ весной 2023 года писали, что Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд.
Комментарии