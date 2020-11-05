Выборы в США. Байден готовится стать президентом и уже запустил сайт о передачи власти

Кандидат от демократов также уверен в своей победе, как и действующий глава США Дональд Трамп

В сети появился официальный веб-сайт переходной группы Байдена-Харриса. Целью его создания стала подготовка к передаче власти кандидату Демократической партии США Джозефу Байдену от действующего президента страны Дональда Трампа.

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Пока на сайте всего одно сообщение на английском и испанском языках.

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны: от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, – и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харриса могла приступить к работе в первый же день".

4 ноября Трамп заявил о "победе" и собрался идти в Верховный суд, чтобы защищать результаты выбров.

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Дарья Мостовая

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