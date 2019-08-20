Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв ракеты. МИД РФ ответил о молчании станций мониторинга

Взрыв ракеты. МИД РФ ответил о молчании станций мониторинга - Фото
Радиация (фото - ЕРА)
20.08.2019, 14:05

В МИД РФ предлагают "не фокусироваться на эпизоде, который не несет экологических рисков"

Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии российскому агентству Интерфакс.

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - заявил он.

По его мнению, поскольку деятельность Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая сообщила о прекращении передачи данных со станций мониторинга, не касается разработки тех или иных видов вооружений, то и никакого отношения к произошедшему под Северодвинском она не имеет.

В МИД РФ предлагают не "фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков, либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала".

Читайте также: Взрыв под Северодвинском: врачей не предупредили о радиации

Напишите нам
мид рф взрыв в архангельской области
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 