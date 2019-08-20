Взрыв ракеты. МИД РФ ответил о молчании станций мониторинга

Радиация (фото - ЕРА)

Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии российскому агентству Интерфакс.

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - заявил он.

По его мнению, поскольку деятельность Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая сообщила о прекращении передачи данных со станций мониторинга, не касается разработки тех или иных видов вооружений, то и никакого отношения к произошедшему под Северодвинском она не имеет.

В МИД РФ предлагают не "фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков, либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала".

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