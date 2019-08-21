Washington Post узнала, за сколько Трамп хотел купить Гренландию

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер Дональд Трамп собирался предложить властям Дании за Гренландию ежегодные выплаты в размере $600 млн, если официальный Копенгаген согласится передать эту территорию Соединенным Штатам. Об этом, ссылаясь на данные от двух "высокопоставленных чиновников" в администрации президента США, пишет Тhe Washington Post.

Сколько лет Вашингтон собирался перечислять такие суммы Дании, не уточняется.

"Также они обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы простимулировать ее к сделке", - пишет издание. Какая сумма обсуждалась, также неизвестно.

"Эпизод (история с покупкой Гренландии, - ред.) стал редким окном в секретное планирование нацбезопасности Белого дома - с трамповской бизнес-хваткой и элементом сюрреализма. Трамп рекламирует свой опыт в сфере недвижимости как основную квалификацию", - резюмировали в газете.

Справка. В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. Конституция Дании признает право острова на независимость. Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.

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