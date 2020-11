"Я выиграл выборы!" Трамп заявил, что пересчет голосов в Джорджии ничего не значит

Действующий президент США Дональд Трамп назвал в Twitter пересчет голосов в Джорджии фейковым и ничего не значащим.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Фальшивый пересчет, который идет в Джорджии, ничего не значит, потому что не разрешается смотреть на подписи и проверять их. Отмените неконституционное мировое соглашение!" – заявил Трамп.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!