"Я выиграл выборы!" Трамп заявил, что пересчет голосов в Джорджии ничего не значит
Действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы при пересчете голосов в Джорджии никому не дают проверить подлинность подписей
Действующий президент США Дональд Трамп назвал в Twitter пересчет голосов в Джорджии фейковым и ничего не значащим.
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"Фальшивый пересчет, который идет в Джорджии, ничего не значит, потому что не разрешается смотреть на подписи и проверять их. Отмените неконституционное мировое соглашение!" – заявил Трамп.
The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020
Десятью минутами ранее он в очередной раз написал: "Я выиграл выборы!"
I won the Election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020
Речь идет о принятом в марте в Джорджии соглашении, в котором рассматривается отсутствие в штате стандартов для оценки подписей на конвертах для открепительных удостоверений избирателей. Ранее Трамп утверждал, что именно оно якобы запрещает чиновникам убедиться в подлинности подписей. Associated Press утверждает, что об этом в соглашении нет ни слова.
Поскольку результаты Трампа и избранного президента США Джо Байдена в Джорджии очень близки, госсекретарь штата Брэд Раффенспергер назначил пересчет голосов. У Байдена заявили, что значительной коррекции, которая бы изменила результат, ждать не стоит, сообщает Bloomberg.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- Трамп отказался признавать победу избранного президента Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
- Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но безуспешно.
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