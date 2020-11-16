"Я выиграл выборы!" Трамп заявил, что пересчет голосов в Джорджии ничего не значит

Действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы при пересчете голосов в Джорджии никому не дают проверить подлинность подписей

Действующий президент США Дональд Трамп назвал в Twitter пересчет голосов в Джорджии фейковым и ничего не значащим.

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"Фальшивый пересчет, который идет в Джорджии, ничего не значит, потому что не разрешается смотреть на подписи и проверять их. Отмените неконституционное мировое соглашение!" – заявил Трамп.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Десятью минутами ранее он в очередной раз написал: "Я выиграл выборы!"

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Речь идет о принятом в марте в Джорджии соглашении, в котором рассматривается отсутствие в штате стандартов для оценки подписей на конвертах для открепительных удостоверений избирателей. Ранее Трамп утверждал, что именно оно якобы запрещает чиновникам убедиться в подлинности подписей. Associated Press утверждает, что об этом в соглашении нет ни слова.

Поскольку результаты Трампа и избранного президента США Джо Байдена в Джорджии очень близки, госсекретарь штата Брэд Раффенспергер назначил пересчет голосов. У Байдена заявили, что значительной коррекции, которая бы изменила результат, ждать не стоит, сообщает Bloomberg.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но безуспешно.

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Денис Юдин

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