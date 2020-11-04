За одну ночь шансы на победу Трампа выросли до 80% – Reuters

Агентство Reuters отмечает, что шансы на победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена падают

Шансы на победу в выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за ночь выросли до 80%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные букмекерских контор.

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Политический аналитик компании Smarkets Патрик Флинн сообщает, что такой резкий поворот на рынках ставок был вызван тем, что Трамп удерживал лидерство в ключевом колеблющимся штате – Флориде. По его мнению, кандидат-республиканец смог набрать хорошие результаты благодаря округу Майами-Дейд, где превалирует кубинское население.

Кроме того, сдвиг в шансах на победу мог произойти после того, как Байден обогнал Трампа в Висконсине, где пока подсчитано 89% голосов. По данным Edison Research, Трамп там набирает 49% голосов, а Байден – 49,3% голосов.

На британской букмекерской бирже Betfair шансы действующего президента выросли с 39% до 62%, в то время, как вероятность победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена упали с 61% до 38%.

На британской бирже Smarkets шансы Трампа на победу составляют 51%, процент вероятности победы Байдена упал до 49% с 61%.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Под данным на 09:00, Байден побеждает Трампа, но разрыв быстро сокращается и перспективы последнего выглядят предпочтительнее.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Станислав Стороженко

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