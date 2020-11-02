Зеленский посетит заседание фракции Слуги народа: что обсудят
На заседании депутаты СН планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного суда, а также проект закона о государственном бюджете
Президент Владимир Зеленский посетит заседание фракции Слуга народа, которое состоится сегодня, 2 ноября, в КВЦ Парковый. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции и один в руководстве Офиса президента.
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Заседание запланировано на 19:00. В начале выступит Зеленский, затем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. После фракция обсудит приоритетные законопроекты.
Первым планируют обсудить законопроект №4288, инициированный самим Зеленским, о прекращении полномочий судей Конституционного суда.
Помимо этого, на заседании обговорят проект закона о государственном бюджете на 2021 год (№4000) и законопроект №4119, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривень.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
- В этот же день глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект, предлагаемый президентом, имеет признаки конституционного переворота.
- Сегодня, 2 октября, LIGA.net опубликовало запись аудиообращения Зеленского к депутатам СН с призывом голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
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