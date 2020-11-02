Зеленский посетит заседание фракции Слуги народа: что обсудят

На заседании депутаты СН планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного суда, а также проект закона о государственном бюджете

Президент Владимир Зеленский посетит заседание фракции Слуга народа, которое состоится сегодня, 2 ноября, в КВЦ Парковый. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции и один в руководстве Офиса президента.

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Заседание запланировано на 19:00. В начале выступит Зеленский, затем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. После фракция обсудит приоритетные законопроекты.

Первым планируют обсудить законопроект №4288, инициированный самим Зеленским, о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

Помимо этого, на заседании обговорят проект закона о государственном бюджете на 2021 год (№4000) и законопроект №4119, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривень.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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