Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2020, 15:08

Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото

1 / 10
Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото
Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото
Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фотоГорит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото

Пожары в Бебжанском национальном парке начались еще 19 апреля

Уже несколько дней подряд пожарные в Польше борются с огнем в крупнейшем национальном парке страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заповедник дикой природы Бебжанского национального парка горит. Гибнут животные и птицы", - говорится в заявлении руководства парка. 

Спасатели заявляют, что причина пожаров в парке остается неизвестной, однако уточняют, что появление огня в таком месте возможно, если человек, например, выбросит окурок или где-то возникнет искра. Директор парка не исключает, что пожар является результатом поджога. 

RMF24 сообщает, что пожар уже окутал около 6000 гектаров парка.

  • 4 апреля в Чернобыле зафиксировали пожар около полудня вблизи Владимировки.
  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме. В тот же день огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • 14 апреля открытые очаги удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю
  • 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил из Зоны отчуждения, что открытых очагов нет, но на ликвидацию тления потребуется несколько дней. Однако на следующий день вновь появились открытые очаги.

Читайте также: Страшные пожары в Житомирской области. Сгоревшие лес и села сняли с дрона: видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, пожар, лес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Материалы по теме
Профессор химии организовал группу по производству наркотиков - СБУ
Происшествия Профессор химии организовал группу по производству наркотиков - СБУ
В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным
Новости регионов В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным
Популярное
фото/видео
Карантин. В Израиле шакалы "оккупировали" пустой парк – фото
Карантин. В Израиле шакалы "оккупировали" пустой парк – фото
Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото
Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото 15:08
Из эпицентра пандемии в Европе. Украинские медики возвращаются из Италии – фото
Из эпицентра пандемии в Европе. Украинские медики возвращаются из Италии – фото 13:55
Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото
Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото 11:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 