Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото

Уже несколько дней подряд пожарные в Польше борются с огнем в крупнейшем национальном парке страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
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"Заповедник дикой природы Бебжанского национального парка горит. Гибнут животные и птицы", - говорится в заявлении руководства парка.
Спасатели заявляют, что причина пожаров в парке остается неизвестной, однако уточняют, что появление огня в таком месте возможно, если человек, например, выбросит окурок или где-то возникнет искра. Директор парка не исключает, что пожар является результатом поджога.
RMF24 сообщает, что пожар уже окутал около 6000 гектаров парка.
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