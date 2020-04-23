Горит 6000 гектаров. Крупнейший национальный парк Польши охватили пожары: фото

Уже несколько дней подряд пожарные в Польше борются с огнем в крупнейшем национальном парке страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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"Заповедник дикой природы Бебжанского национального парка горит. Гибнут животные и птицы", - говорится в заявлении руководства парка.

Спасатели заявляют, что причина пожаров в парке остается неизвестной, однако уточняют, что появление огня в таком месте возможно, если человек, например, выбросит окурок или где-то возникнет искра. Директор парка не исключает, что пожар является результатом поджога.

RMF24 сообщает, что пожар уже окутал около 6000 гектаров парка.

4 апреля в Чернобыле зафиксировали пожар около полудня вблизи Владимировки.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме. В тот же день огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

удалось потушить , благодаря работе спасателей и дождю 14 апреля открытые очаги

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил из Зоны отчуждения, что открытых очагов нет, но на ликвидацию тления потребуется несколько дней. Однако на следующий день вновь появились открытые очаги.

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