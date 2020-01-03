Иранцы вышли на протест против США из-за Сулеймани: фоторепортаж

В Тегеране десятки тысяч людей после пятничной молитвы вышли на демонстрацию против США, чтобы отдать дань уважения убитому иранскому генералу Касему Сулеймани. Об этом сообщает Al Jazeera.

Демонстранты скандировали "смерть Америке" и держали плакаты, изображающие убитого командира.



Также Al Jazeera со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA сообщает о подобных демонстрациях в городах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд.

Издание Press.TV сообщает, что протестующие поддержали заявление второго лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее пообещал отомстить в ответ на действия американских военных.

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