По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – фото, видео

В Нэшвилле, столице американского штата Теннесси, произошло сразу несколько мощных торнадо: погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает CBS News.
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Изначально сообщалось о девяти жертвах, но потом начали находить тела под руинами зданий. В пригороде Путнам Каунти пропали без вести как минимум 38 человек. Общее число пропавших по штату еще не установлено.
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Стихия разрушила по меньшей мере 48 зданий, около 74 000 домов оказались без электроснабжения. Пострадали
Местные власти отмечают, что торнадо были очень мощные. Скорость ветра составляла от 217 км/ч до 265 км/ч.
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Сейчас власти ликвидируют последствия удара стихии, создают приюты и ищут пропавших. К спасательной операции могут привлечь 12 000 членов Нацгвардии США.
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Фото - ЕРА
Видео - Live Storms Media/YouTube