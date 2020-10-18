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18.10.2020, 10:25

В США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортаж

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В США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортаж
В США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортаж
В США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортажВ США тысячи женщин вышли на протест против переизбрания Трампа президентом: фоторепортаж

Американки заявили, что Дональд Трамп стал президентом под женский митинг и так же свое президентство и закончит

17 октября на улицы столицы США Вашингтона вышли тысячи американок – они призывали не голосовать за Дональда Трампа на предстоящих выборах, называя его "суперраспространителем" коронавируса, сообщает The Guardian.

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По словам одной из организаторов акции Рэйчел О'Лири Кармона, президентство Трампа началось с Женского марша и закончится им же.

Она попросила всех участниц марша соблюдать безопасную социальную дистанцию, заявив, что "суперраспространитель" в США только один и до выборов он должен остаться в Белом доме.

Участницы протеста призвали всех американцев думать, за кого они будут голосовать 3 ноября, используя при этом не телевизор, а собственные мозги.

Аналогичные акции прошли также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и ряде других городов Соединенных Штатов. К ним присоединились также студенты Корнелльского университета, который закончила судья Верховного суда страны Рут Гинзбург – она выступала против президента США и защищала права женщин, а сейчас на ее место хотят поставить "человека Трампа".

СПРАВКА. Этот Женский марш стал вторым в истории США. Первая масштабная акция протеста прошла в 2017 году, на следующий день после инаугурации Трампа. Тогда в ней приняли участие около 2 млн человек.

Поводом для протестов послужили "женоненавистнические, сексисткие и оскорбительные высказывания" Дональда Трампа. Одной из участниц первого Женского марша также стала Мадонна, в открытую ругавшая матом президента США. 

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Теги: США, дональд трамп, протесты, выборы, женский марш
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