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Трамп согласен на мирную передачу власти, если проиграет выборы Байдену

16.10.2020, 17:06
Трамп согласен на мирную передачу власти, если проиграет выборы Байдену - Фото
Дональд Трамп и Джо Байден на дебатах (Фото – Michael Reynolds, EPA)

Президент США заявил, что хочет победить на выборах, но готов к мирному трансферу власти

После отказа дать ответ в течение нескольких недель, президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов к мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах. Об этом он заявил вчера, 15 октября, в студии телеканала NBC, сообщает CNN.

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"Мирный трансфер... Я очень хочу этого, но в идеале я не хочу трансфера, потому что я хочу победить", – заявил Трамп.

На вопрос, почему он, похоже, закладывает основу для сомнений в результатах выборов, Трамп ответил: "Я не хочу, чтобы это произошло".

В то же время, когда ему сообщили, что назначенный им директор ФБР Кристофер Рэй не видит доказательств широкомасштабной фальсификации на выборах, Трамп раскритиковал Рэя: "Серьезно? Тогда он делает не очень хорошую работу".

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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Денис Юдин
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