Трамп согласен на мирную передачу власти, если проиграет выборы Байдену
Президент США заявил, что хочет победить на выборах, но готов к мирному трансферу власти
После отказа дать ответ в течение нескольких недель, президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов к мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах. Об этом он заявил вчера, 15 октября, в студии телеканала NBC, сообщает CNN.
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"Мирный трансфер... Я очень хочу этого, но в идеале я не хочу трансфера, потому что я хочу победить", – заявил Трамп.
На вопрос, почему он, похоже, закладывает основу для сомнений в результатах выборов, Трамп ответил: "Я не хочу, чтобы это произошло".
В то же время, когда ему сообщили, что назначенный им директор ФБР Кристофер Рэй не видит доказательств широкомасштабной фальсификации на выборах, Трамп раскритиковал Рэя: "Серьезно? Тогда он делает не очень хорошую работу".
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
- 13 сентября экс-соратник Трампа призвал ввести армию и арестовать владельца Facebook Марка Цукерберга в случае поражения на выборах.
- 24 сентября Трамп ушел от ответа на вопрос, готов ли он мирно передать власть, если проиграет кандидату от демократов Джо Байдену.
- По данным агрегатора опросов FiveFirtyEight.com, усредненный отрыв Байдена от Трампа составляет на данный момент 10,7%.
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