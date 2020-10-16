Трамп согласен на мирную передачу власти, если проиграет выборы Байдену

Президент США заявил, что хочет победить на выборах, но готов к мирному трансферу власти

После отказа дать ответ в течение нескольких недель, президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов к мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах. Об этом он заявил вчера, 15 октября, в студии телеканала NBC, сообщает CNN.

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"Мирный трансфер... Я очень хочу этого, но в идеале я не хочу трансфера, потому что я хочу победить", – заявил Трамп.

На вопрос, почему он, похоже, закладывает основу для сомнений в результатах выборов, Трамп ответил: "Я не хочу, чтобы это произошло".

В то же время, когда ему сообщили, что назначенный им директор ФБР Кристофер Рэй не видит доказательств широкомасштабной фальсификации на выборах, Трамп раскритиковал Рэя: "Серьезно? Тогда он делает не очень хорошую работу".

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

13 сентября экс-соратник Трампа призвал ввести армию и арестовать владельца Facebook Марка Цукерберга в случае поражения на выборах.

24 сентября Трамп ушел от ответа на вопрос, готов ли он мирно передать власть, если проиграет кандидату от демократов Джо Байдену.

По данным агрегатора опросов FiveFirtyEight.com, усредненный отрыв Байдена от Трампа составляет на данный момент 10,7%.

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Денис Юдин

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