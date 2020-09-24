Трамп отказался гарантировать мирно отдать власть в случае поражения Байдену на выборах

Президент США Дональд Трамп отказался пообещать мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах в ноябре

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения кандидату от Демпартии Джозефу Байдену на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает BBC.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли он на мирную передачу власти, если проиграет Байдену, Трамп заявил: "Что ж, посмотрим, что будет". Позже он уточнил: "Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение".

Также Трамп выразил мнение, что результаты выборов могут оказаться в Верховном суде США, поставив под сомнение голосование по почте. При этом все больше штатов поощряют голосование по почте, ссылаясь на необходимость обезопасить американцев от коронавируса.

Заявление президента США осудил сенатор-республиканец Митт Ромни, написав в Twitter: "Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии, без этого будет Беларусь. Любой намек на то, что президент не станет соблюдать эту конституционную гарантию, немыслим и недопустим".

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Владислав Сердюк

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