UA

Трамп отказался гарантировать мирно отдать власть в случае поражения Байдену на выборах

24.09.2020, 09:45
Трамп отказался гарантировать мирно отдать власть в случае поражения Байдену на выборах - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп отказался пообещать мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах в ноябре

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения кандидату от Демпартии Джозефу Байдену на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли он на мирную передачу власти, если проиграет Байдену, Трамп заявил: "Что ж, посмотрим, что будет". Позже он уточнил: "Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение". 

Также Трамп выразил мнение, что результаты выборов могут оказаться в Верховном суде США, поставив под сомнение голосование по почте. При этом все больше штатов поощряют голосование по почте, ссылаясь на необходимость обезопасить американцев от коронавируса.

Заявление президента США осудил сенатор-республиканец Митт Ромни, написав в Twitter: "Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии, без этого будет Беларусь. Любой намек на то, что президент не станет соблюдать эту конституционную гарантию, немыслим и недопустим".

Читайте также: Выборы в США. 47% американцев опасаются, что Трамп может не признать поражения  опрос

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
выборы в США дональд трамп джозеф байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 