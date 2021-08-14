В Турции растет число жертв наводнений. Зеленский выразил соболезнования Эрдогану

Число жертв наводнений на Севере Турции возросло как минимум до 38 погибших, передает турецкая редакция Associated Press. Президент Владимир Зеленский в Twitter выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану.

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Как сообщается, в среду на черноморские провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун обрушились сильные дожди, что привело к наводнениям. Стихия разрушала дома, мосты и уносила автомобили. Эвакуированы более 1700 человек, некоторых снимали с крыш.

Власти Турции на фоне работы спасателей в разрушенных зданиях заявили, что число погибших возросло как минимум до 38 человек. Оппозиционный депутат из Кастамону Хасан Балтачи сообщил, что без вести могли пропасть 329 человек.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал эти события "самым серьезным наводнением, которое когда-либо видел". В среду, по его словам, паводки в некоторых районах достигли высоты трех или четырех метров.

Эрдоган заявил, что с "Божьего разрешения Турция преодолеет эту катастрофу" и также напомнил о пожарах на Юге страны.

"Как и многие другие регионы мира, наша страна борется со стихийными бедствиями. То же самое в Америке, Канаде, Германии и других частях Европы. Наша надежда – выйти из этих бедствий с наименьшим возможным ущербом", – сказал он.

Президент Зеленский выразил Эрдогану соболезнования в Twitter. "Разделяем боль семей, в которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал глава государства.

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В AP же отмечают, что по мнению ученых, изменение климата в результате сжигания угля, нефти и природного газа приводит к большему числу экстремальных явлений – волнам тепла, засухам, лесным пожарам, наводнениям и штормам. Ожидается, что такие бедствия будут происходить чаще по мере потепления Земли.

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