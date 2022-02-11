Воздушный мост 7800 км. Армия США показала погрузку "джавелинов" для ВСУ – видео, фото

Армия США показала, как на фоне опасений масштабного вторжения России в Украину проходит погрузка боеприпасов и оружия для передачи Вооруженным силам Украины. Видео и фото с авиабазы ВВС США Dover в штате Делавэр размещены на сайте Минобороны США.

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На кадрах – сборка и погрузка вооружений в транспортный самолет 10 февраля 2022 года.

На месте присутствовали украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, военный атташе Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий, а также зампомощника госсекретаря США Мира Резник.

В Пентагоне подчеркнули, что с начала российского вторжения в 2014 году США выделили на оборону Украины уже свыше $5,4 млрд.

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"Соединенные Штаты подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", – подписано каждое фото в архиве.

Вчера вечером, 10 февраля, этот борт с патронами и ракетами к ПТРК Javelin уже разгрузили в Борисполе: видео.

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Фото/видео: U.S. Air Force