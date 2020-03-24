Армию США задействовали в битве с коронавирусом SARS-CoV-2 – атмосферное видео

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии и Нацгвардии США развернуться для противостояния эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Среди прочего заступили на дежурство два корабля-госпиталя американских ВМС - USS Mercy и USS Comfort, пишет CNN.

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Военные переоснащают доступные общественные здания в инфекционные больницы, в первую очередь в штате Нью-Йорк, где зафиксирована половина всех случаев заболевания COVID-19 в США.

ABC News сообщает, что Пентагон предоставил правительству 5 млн респираторов класса №95 и другое защитное оборудование, 2000 аппаратов ИВЛ и мощности 16 военных лабораторий для обработки тестов на вирус.

Мобилизованы несколько тысяч нацгвардейцев, которым для проверок на дорогах и в жилых районах раздали 500 000 экспресс-тестов на коронавирус.

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Тем временем, встает проблема крупных групп людей в армии, пишет The Economist: сейчас решается вопрос, как максимально защитить от инфекции военных - тех, кто помогает с ней бороться профильным ведомствам и структурам.

Саундтреком к ролику взята композиция "In the House - In a Heartbeat" Джона Мерфи из британского фантастического фильма о так называемом зомбиапокалипсисе – "28 дней спустя".

Видео: Військові новини Західної України

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