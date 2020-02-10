Австралию накрыли мощные ливни: часть Сиднея эвакуируют – видео

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Спасатели призывают жителей низменных районов покинуть свои дома до того, как ливни затопят автострады

Юго-Восточное побережье Австралии накрыли сильнейшие с 1998 года ливни – в низменных районах и пригородах Сиднея, а также в некоторых городах штата Новый Южный Уэльс объявлено эвакуацию из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает News.com.au.

Служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что паводковая вода уже начинает затапливать улицы и может подняться от 2,4 до 3,3 метров. Хуже всего ситуация складывается в районе бухты Наррабин. 

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Спасатели призывают как можно скорее покинуть опасные районы, чтобы успеть воспользоваться автострадами, пока они полностью не скрылись под водой. Людям рекомендуют брать с собой домашних животных, предметы первой необходимости, теплую одежду, лекарства, страховые документы и ценные вещи.

Помимо паводков, спасатели сообщают о поврежденных линиях электропередач, деревьях, которые ломаются под силой стихии и падают на дороги, а также затонувших в буйном море лодках.

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Видео 1: Rian Novrian Family/YouTube

Видео 2: Weather Climate And Atmosphere/YouTube

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Теги: ливень, дождь, Сидней, наррабин, Австралия, наводнение, эвакуация, новый южный уэльс
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