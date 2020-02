Австралию накрыли мощные ливни: часть Сиднея эвакуируют – видео

Юго-Восточное побережье Австралии накрыли сильнейшие с 1998 года ливни – в низменных районах и пригородах Сиднея, а также в некоторых городах штата Новый Южный Уэльс объявлено эвакуацию из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает News.com.au.

Служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что паводковая вода уже начинает затапливать улицы и может подняться от 2,4 до 3,3 метров. Хуже всего ситуация складывается в районе бухты Наррабин.

Mactier street underwater at Narrabeen. Someone took the gamble and lost #sydneystorm #narrabeen #narrabeenlake pic.twitter.com/ITfGKoeEzB

Incredible shots coming out of Narrabeen, NSW, where residents have been told to evacuate as floodwaters rise. #sydneystorm



