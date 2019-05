Безос интригует известиями о Луне и запускает ракету: трансляция

Сегодня, 2 мая в 16:30 по киевскому времени, откроется окно для беспилотного полета многоразовой ракеты New Shepard, которую компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin собирается использовать для туристических вылазок на высоту примерно 100 км.

Это будет одиннадцатый тест-запуск, причем с грузом для 38 научно-исследовательских проектов, в том числе девяти — для NASA.

Полезная нагрузка включает эксперименты с 3D-печатью, биомедицинские исследования, а также тестирование центрифуги для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Если завтра что-то помешает запуску, у компании будет еще три дня для повторных попыток.

23 января New Shepard совершила 10-й полет: в капсуле также была различная научная аппаратура. Ее и маршевую ступень по-отдельности контролируемо вернули на Землю. Такой же сценарий планируется и на этот раз.

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, который совершил суборбитальный полет.

Двигатель BE-3 (Blue Engine 3) работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов. Затем ступень отделяется от капсулы и самостоятельно садится при помощи двигателя.

Рассчитанная на 6 пассажиров кабинка еще какое-то время летит по инерции вверх, достигая линии Кармана (условная граница между атмосферой и космосом, около 100 км) и выходя за нее, после чего совершает посадку на парашютах.

С первых космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет богатейший человек мира Джефф Безос, приобрела 770 кв. км земли в штате Техас. В 2015 году впервые успешно спустили РН и капсулу.

Еще одна интригующая новость, связанная с Blue Origin, связана с твитом компании с содержанием "5.9.2019" и фото судна "Эндьюранс" из Имперской трансантарктической экспедиции англо-ирландского полярника Эрнеста Шеклтона. 9 мая от Безоса стоит ждать каких-то громких новостей, вероятно, связанных с новой лунной миссией Америки.

Подсказкой, к чему в твите корабль Шеклтона, может быть недавнее объявление от NASA, что следующая высадка астронавтов на Луне будет осуществлена на ее южном полюсе в районе 21-километрового кратера Шеклтона, названного так в честь мореплавателя из героического века исследований Антарктики.

Помимо New Shepard и New Glenn, компания разрабатывает еще одну ракету — New Armstrong. Никаких подробностей об этом проекте нет, но, по логике названий, это транспортная система для полетов на Луну.

Также у Безоса работают над созданием посадочного модуля Blue Moon, который сможет доставить на Луну почти пять тонн груза. Предварительно первая такая миссия состоится в 2024 году.

В начале 1915 года "Эндьюранс" был затерт во льдах, постепенно раздавливался, и в ноябре затонул. Команда становилась лагерями на льдинах, совершала переходы, плыла на спасательных шлюпках и выживала, как могла. Люди были эвакуированы не ранее конца лета 1916 года. Это самая известная история о путешествиях Шеклтона.

