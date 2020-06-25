Британца уволили с работы за банер "Белые жизни важны" на футбольном матче

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Джейк Хеплл организовал акцию перед матчем "Манчестер Сити" – "Бернли": над стадионом пролетел самолет с банером "Белые жизни важны"

Фаната английского футбольного клуба "Бернли" Джейка Хеппла уволили с работы в связи с тем, что он организовал акцию перед матчем с "Манчестер Сити", во время которой над стадионом пролетел банер с надписью "Белые жизни важны" (аналог слогана американских протестующих "Черные жизни важны"). Об этом сообщает Sky News.

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"Мы пришли к выводу, что имело место нарушение различных политик и процедур компании. Человек больше не работает на компанию<…>Фирма не одобряет и не терпит расизм в любой форме", - заявили в инженерной компании Paradigm Precision, где работал мужчина.

При этом сам Хеппл заверяет, что не является расистом, передает Daily Mail. По его словам, у него есть много друзей-азиатов и чернокожих, а движение Black Lives лишь вдохновило его.

"Мы не пытались обидеть движение или черных людей. Я считаю, что также важно признать, что белые жизни тоже имеют значение. Это все, что мы пытались сказать", - отметил он.

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Сейчас полиция и работники аэродрома Блэкпула расследуют, каким образом самолет с банером допустили к полету над стадионом.

По данным Sky News, с работы также была уволена девушка Хеппла в связи с ее постами в соцсетях.  

СПРАВКА. "Черные жизни важны" (Black lives matter) – слоган и название движения, которое зародилось на волне протестов в США после убийства полицейскими Миннеаполиса чернокожего гражданина Джорджа Флойда. Участники движения по всему миру выступают против расизма со стороны правоохранителей и в любых других его проявлениях.

  • На этих выходных игроки "Манчестер Сити" и "Бернли" вышли на матч футболках с надписями "Черные жизни важны" вместо фамилий игроков. Перед началом игры футболисты преклонили колено в знак солидарности с борьбой против расизма. В этот момент над стадионом пролетел легкомоторный самолет с банером "Белые жизни важны".

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Теги: манчестер сити, бернли, ман сити, джордж флойд, Black Lives Matter, белы жизни важны, джейк хеппл, Paradigm Precision
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