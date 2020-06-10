Как в США увольняют журналистов за "неправильное" освещение протестов

В некоторых американских медиа увольняют журналистов за некорректное, по мнению руководителей СМИ или общественности, освещение протестов в США, вызванных смертью Джорджа Флойда.
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Редактор Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски, являющийся также вице-президентом издания, был уволен после публикации с заголовком "Buildings Matter Too" (Здания также важны) - аналогии на слоган протестующих Black Lives Matter (Черные жизни важны), передает CNN.
В ней высказывалось опасение, что из-за беспорядков могут пострадать исторические здания.
Отставка Вишновского вызвана возмущением сотрудников Inquirer. Хотя журналист и опубликовал извинения, после 20 лет работы в издании он покинет его 12 июня.
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Случился скандал и в The New York Times, передает Meduza. Газета опубликовала 3 июня в разделе "Мнения" колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с заголовком "Введите войска. Пора восстановить порядок в нации. Армия готова". В ней политик призывал силовым методом восстановить порядок в стране.
Колонка вызвала возмущение как среди журналистов The New York Times, так и среди читателей, которые начали отменять подписки на газету.
Редактор отдела мнений Джеймс Беннет попытался объяснить в Twitter, что колонка была опубликована, чтобы показать всю полноту мнений в обществе по поводу важного опроса, особенно от высокопоставленных лиц.
Однако позже в руководстве издания отметили, что колонка вышла "с нарушением редакционных стандартов" и не должна была быть опубликована. Ее не сняли с публикации, однако в предисловии появилась редакторская приписка, в которой подверглись критике "не поддающиеся фактической проверке" заявления сенатора и местами "неоправданно жесткий тон автора, не соответствующий стандартам вдумчивого диалога".
7 июня Беннета отправили в отставку. Издатель газеты Артур Сульцбергер завил, что "произошел серьезный сбой в процессах редактирования - не первый, который в NYT испытали за последние годы".
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