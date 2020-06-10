Как в США увольняют журналистов за "неправильное" освещение протестов

Протесты в США 9 (фото - EPA)

В некоторых американских медиа увольняют журналистов за некорректное, по мнению руководителей СМИ или общественности, освещение протестов в США, вызванных смертью Джорджа Флойда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Редактор Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски, являющийся также вице-президентом издания, был уволен после публикации с заголовком "Buildings Matter Too" (Здания также важны) - аналогии на слоган протестующих Black Lives Matter (Черные жизни важны), передает CNN.

В ней высказывалось опасение, что из-за беспорядков могут пострадать исторические здания.

Отставка Вишновского вызвана возмущением сотрудников Inquirer. Хотя журналист и опубликовал извинения, после 20 лет работы в издании он покинет его 12 июня.

Смотрите также: На костылях и в гипсе. Украинскую журналистку избили на протестах в США - фото

Случился скандал и в The New York Times, передает Meduza. Газета опубликовала 3 июня в разделе "Мнения" колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с заголовком "Введите войска. Пора восстановить порядок в нации. Армия готова". В ней политик призывал силовым методом восстановить порядок в стране.

Колонка вызвала возмущение как среди журналистов The New York Times, так и среди читателей, которые начали отменять подписки на газету.

Редактор отдела мнений Джеймс Беннет попытался объяснить в Twitter, что колонка была опубликована, чтобы показать всю полноту мнений в обществе по поводу важного опроса, особенно от высокопоставленных лиц.

Однако позже в руководстве издания отметили, что колонка вышла "с нарушением редакционных стандартов" и не должна была быть опубликована. Ее не сняли с публикации, однако в предисловии появилась редакторская приписка, в которой подверглись критике "не поддающиеся фактической проверке" заявления сенатора и местами "неоправданно жесткий тон автора, не соответствующий стандартам вдумчивого диалога".

7 июня Беннета отправили в отставку. Издатель газеты Артур Сульцбергер завил, что "произошел серьезный сбой в процессах редактирования - не первый, который в NYT испытали за последние годы".

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы . В частности в некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами.

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

Читайте также: "Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев