Четыре страны не дали порт круизному лайнеру. Там нет заболевших

Несмотря на отсутствие на борту круизного лайнера Westerdam подтвержденных случаев забоевания коронавирусом 2019-nCoV, власти четырех стран и острова Гуам не пустили его в свои порты. Теперь судно примерно с 2000 пассажирами и членами экипажа идет в Камбоджу, чтобы попытать счастья в юго-западном порту страны Сиануквиля, сообщает CNN.

Прибытие лайнера ожидается завтра, 13 февраля, в 07:00 по местному времени.

"Пассажиры смогут сойти на берег, все разрешения получены. Мы чрезвычайно благодарны камбоджийским властям за поддержку", - говорится в пресс-релизе американской круизной компании Holland America Line.

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"Вестердаму" начали отказывать в заходе в порты после того, как лайнер 1 февраля побывал в Гонконге. Сразу отказали Филиппины, Япония и Гуам. Таиланд поначалу дал добро, но позднее также отказал.

Тем временем в порту Иокогамы стоит на якоре другой лайнер - Diamond Princess. Он под карантином: там есть зараженные пассажиры.

Также в порту Гонконга по той же причине изолирован лайнер World Dream.

Под вопросом судна Anthem of Seas и Costa Smeralda.

В Китае перестали считать инфицированными 2019-nCoV тех, у кого пока нет симптомов заболевания: это противоречит предписаниям ВОЗ.

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Видео: NBT WORLD