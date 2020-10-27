"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео

Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская записала в Telegram новый ролик с обращением к жителям страны, которые поддержали 26 октября масштабную забастовку. Она считает, что такая мирная солидарность бизнесменов, студентов, ученых, рабочих и других трудящихся "испугала режим".

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Ниже LIGA.net приводит текст всего обращения Тихановской.

"Дорогие беларусы! Сегодня был важный день.

Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частные бизнесы закрывали свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране.

Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет.

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день – и я верю, что это было только начало".