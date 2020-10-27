"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Режим самопровозглашенного Лукашенко снова использует репрессии, "потому что больше ни на что не способен", заявила лидер оппозиции в стране

Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская записала в Telegram новый ролик с обращением к жителям страны, которые поддержали 26 октября масштабную забастовку. Она считает, что такая мирная солидарность бизнесменов, студентов, ученых, рабочих и других трудящихся "испугала режим".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ниже LIGA.net приводит текст всего обращения Тихановской.

"Дорогие беларусы! Сегодня был важный день.

Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частные бизнесы закрывали свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране.

Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет.

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день – и я верю, что это было только начало".

  • Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа, где ЦИК страны объявила победителем Александра Лукашенко. Акции жестоко подавляются силовиками, в стране репрессии.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, обращение, Светлана Тихановская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео
"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео
NASA нашли на Луне воду – ее впервые обнаружили на освещаемой Солнцем стороне
NASA нашли на Луне воду – ее впервые обнаружили на освещаемой Солнцем стороне
Почему Трамп прервал интервью и ушел из студии: канал CBS показал этот фрагмент – видео
Почему Трамп прервал интервью и ушел из студии: канал CBS показал этот фрагмент – видео
Продовольствие ЕС разрешил экспорт украинских семян зерновых на свои рынки
Сайт LIGA.net подвергся кибератаке. Мы делаем все, чтобы вернуть вам доступ к информации
Технологии Сайт LIGA.net подвергся кибератаке. Мы делаем все, чтобы вернуть вам доступ к информации
Турция готова инвестировать в достройку второго самолета "Мрия" – министр Уруский
Транспорт Турция готова инвестировать в достройку второго самолета "Мрия" – министр Уруский
Популярное
фото/видео
"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео
"Это только начало". Тихановская считает – вчерашняя забастовка напугала Лукашенко: видео
NASA нашли на Луне воду – ее впервые обнаружили на освещаемой Солнцем стороне
NASA нашли на Луне воду – ее впервые обнаружили на освещаемой Солнцем стороне 26.10.20, 19:50
Почему Трамп прервал интервью и ушел из студии: канал CBS показал этот фрагмент – видео
Почему Трамп прервал интервью и ушел из студии: канал CBS показал этот фрагмент – видео 26.10.20, 12:47
"Карусели" на выборах. Полиция показала задержания купленных избирателей – видео
"Карусели" на выборах. Полиция показала задержания купленных избирателей – видео 26.10.20, 08:37
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 