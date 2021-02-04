Оборонная компания Британии BAE Systems показала испытательный полет PHASA-35 – легкого высотного беспилотника, который, по задумке, может год оставаться в воздухе на высоте около 20 км. Он оснащен солнечными панелями, которые днем заряжают аккумуляторы, а ночью дрон переключается на питание от них и функционирует далее.
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Аппарат хотят использовать для разведки, погранконтроля, обеспечения связи, в том числе 5G (может поднимать антенны до 40 кг) и оказания помощи при бедствиях через мониторинг ситуации. Он разработан как более дешевая альтернатива спутникам.
Пробный полет PHASA-35 осуществил год назад на полигоне Вумера в Австралии, сейчас идут дальнейшие испытания. Осенью 2020 года дрон с полезной нагрузкой проработал в полете 72 часа в смоделированных суровых условиях стратосферы.
Им заинтересовался Пентагон и его партнеры среди частных компаний, поэтому BAE Systems будет проводить показательные полеты и в США.
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В БПЛА применена "новаторская аэродинамическая конструкция в сочетании с передовыми солнечными технологиями и сверхлегкими аккумуляторами длительного срока службы", пишут разработчики. PHASA-35 имеет размах крыльев 35 метров и весит всего 150 кг.
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