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Год на высоте 20 км. Показан тест-полет дрона, который может нести 5G-антенну – видео видео

04.02.2021, 07:08
BAE Systems PHASA-35
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Оборонная компания Британии BAE Systems показала испытательный полет PHASA-35 – легкого высотного беспилотника, который, по задумке, может год оставаться в воздухе на высоте около 20 км. Он оснащен солнечными панелями, которые днем заряжают аккумуляторы, а ночью дрон переключается на питание от них и функционирует далее.

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Аппарат хотят использовать для разведки, погранконтроля, обеспечения связи, в том числе 5G (может поднимать антенны до 40 кг) и оказания помощи при бедствиях через мониторинг ситуации. Он разработан как более дешевая альтернатива спутникам.

Пробный полет PHASA-35 осуществил год назад на полигоне Вумера в Австралии, сейчас идут дальнейшие испытания. Осенью 2020 года дрон с полезной нагрузкой проработал в полете 72 часа в смоделированных суровых условиях стратосферы.

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Им заинтересовался Пентагон и его партнеры среди частных компаний, поэтому BAE Systems будет проводить показательные полеты и в США.

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В БПЛА применена "новаторская аэродинамическая конструкция в сочетании с передовыми солнечными технологиями и сверхлегкими аккумуляторами длительного срока службы", пишут разработчики. PHASA-35 имеет размах крыльев 35 метров и весит всего 150 кг.

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Евгений Пилипенко
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