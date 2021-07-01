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Ходит по воде, но под водой. В Австралии нашли жука с необычной способностью – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 14:25
Жук (Скриншот из видео YouTube)
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Австралийский ученый Джон Гулд снял на видео необычное явление – перемещение жука вверх ногами под поверхностью воды. В научной литературе до этого подобное поведение насекомых описывалось крайне скудно, передает Science News.

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Биолог обнаружил такого жука случайно. Однажды ночью в горах Ватаган он изучал в эфемерных лужах головастиков, но вместо них ему повстречалась "антиводомерка". Вероятно, это был жук из семейства водолюбов (Hydrophilidae).

Водомерки (Gerridae) известны своей способностью ходить по воде. Насекомые удерживаются на поверхностной пленке воды благодаря маленькому весу и несмачиваемым волоскам на лапках.

В данном же случае ученому встретилось противоположное поведение – жук ходил под водой, перемещаясь по ее поверхности, как по потолку. Возможно, такую способность ему обеспечивает и пузырек воздуха, который исследователи рассмотрели на брюшке.

 "Сначала я просто предположил, что это, должно быть, жук, который упал в воду и плыл по поверхности. Однако затем я понял, что жук был перевернут и находился ниже поверхности воды", – рассказал ученый.

Необычная способность, по мнению исследователей, позволяет жукам оставаться в воде, но держаться максимально удаленно от местных хищников, которые ведут охоту ближе ко дну.

  • В 2020 году австралийские ученые открыли 165 видов новых мух. Часть из них получила названия в честь персонажей Marvel.
  • В январе 2021-го в Юго-Восточной Азии палеонтологи обнаружили кусок янтаря с древнейшим насекомым – по предварительным подсчетам, светлячку из янтаря может быть порядка 100 млн лет.

Смотрите также: В Австралии открыли два новых вида животных – фото 

Оксана Житнюк
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зоология жук насекомое водомерки
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