Жители Казахстана заставили приехавших к ним россиян содрать с заднего окна автомобиля приклеенную букву "Z" – символ российской геноцидной войны против Украины. Ролик с инцидентом появился в местных Telegram-пабликах.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам автора видео, авто под номером "У 133 УТ 55" заметили в Сергеевке на севере страны, то есть относительно недалеко от Курганской области РФ.
Стример постучал в окно водителя и потребовал, чтобы тот "быстро" убрал символ полномасштабной войны РФ против украинского народа.
"В России пускай ездят. В Казахстане нельзя", – сказал он россиянину. Тот начал было возмущаться, что "на таможне ничего не сказали", но ему повторили требование побыстрее удалить символ оккупантов.
Читайте также: Подоляк предостерег Казахстан – "РФ не умеет договариваться, они хотят зайти и захватить"
Когда произошел инцидент, не указывается.
В Казахстане нет официального запрета на символику российских оккупантов, однако обычные граждане сами неоднократно показывали россиянам, которые приезжают с ней в страну, как там к этому относятся.
- После объявления осенью 2022 года в России мобилизации на войну против Украины президент Казахстана Токаев заявил, что они "обеспечат безопасность" бегущих из РФ россиян.
- В начале 2023 года российский военный блок ОДКБ получил нового генсека: им стал представитель Казахстана.
- 19 января в Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку войны РФ против Украины и Путина.
Комментарии