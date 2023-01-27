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Казахи заставили приехавшего к ним в страну россиянина содрать "Z" с автомобиля – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 12:09
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Жители Казахстана заставили приехавших к ним россиян содрать с заднего окна автомобиля приклеенную букву "Z" – символ российской геноцидной войны против Украины. Ролик с инцидентом появился в местных Telegram-пабликах.

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По словам автора видео, авто под номером "У 133 УТ 55" заметили в Сергеевке на севере страны, то есть относительно недалеко от Курганской области РФ.

Стример постучал в окно водителя и потребовал, чтобы тот "быстро" убрал символ полномасштабной войны РФ против украинского народа.

"В России пускай ездят. В Казахстане нельзя", – сказал он россиянину. Тот начал было возмущаться, что "на таможне ничего не сказали", но ему повторили требование побыстрее удалить символ оккупантов.

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Когда произошел инцидент, не указывается.

В Казахстане нет официального запрета на символику российских оккупантов, однако обычные граждане сами неоднократно показывали россиянам, которые приезжают с ней в страну, как там к этому относятся.

Євген Пилипенко
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война оккупанты казахстан символика
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