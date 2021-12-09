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Пока не Січ-2-30. В космос летят спутники BlackSky: трансляция запуска "Электрона" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 01:00
Запуск ракеты Electron (фото — Rocket Lab)
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На 9 декабря в 02:02 по Киеву в Новой Зеландии со стартовой площадки на живописном полуострове Rocket Lab надеется запустить на орбиту два спутника второго поколения для BlackSky. Носитель – ракета легкого класса Electron. Это третья миссия компании Питера Бека для BlackSky: первая весной закончилась провалом, но вторая – в ноябре – прошла штатно. В районе Махии в момент старта будет 13:02 дня.

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Миссия по обыкновению Rocket Lab называется витиевато: A Data With Destiny (см. эмблему). Здесь обыграно выражение "A Datе With Destiny", то есть "Встреча с судьбой"; слово date заменено на data – "информация", "данные".

Спутник BlackSky (рендер)

Все должно занять не более 60 минут.

Коммерческие 60-килограммовые спутники BlackSky Gen-2 дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне с высоким разрешением (до 1 м на пиксель) выведут на круговую низкую околоземную орбиту (430 км) с наклонением 42°.

Они станут 11-м и 12-м аппаратом в группировке компании. Плановый срок их "жизни" – три года.

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Оборудованные программной платформой Spectra AI, аппараты предоставляют данные как коммерческим, так и государственным заказчикам, – о транспорте, инфраструктуре, землепользовании и логистике.

В сегодняшней миссии компания отказалась от контролированного возвращения отработавшей первой ступени.

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Почитать здесь об "Электроне" немного подробнее.

SpaceX скоро запустит украинский спутник. Почему это важно и как мы на этом заработаем.

Евгений Пилипенко
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Electron спутник космос запуск ракета новая зеландия rocket lab полет BlackSky дзз A Data With Destiny
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