В Сан-Франциско, США, накануне Рождества появился объект, который объединил в себе два популярных тренда: праздничные имбирные пряники и загадочные монолиты, которые начали появляться по всему миру в конце 2020 года, пишет BBC.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Появившийся монолит очень напоминает своих более ранних "собратьев" формой, но изготовлен не из металла, а из листов имбирной выпечки, соединенных между собой цветной глазурью.
Обнаружил объект один из жителей Сан-Франциско – он увидел съедобный монолит во время утренней пробежки. Позже эта новость облетела весь город.
По словам местных властей, сносить конструкцию они не собираются – подождут, пока пряники рассыпятся сами.
- 24 ноября 2020 года экипаж вертолета обнаружил в пустыне штата Юты загадочный металлический монолит. Спустя три дня пользователи раскрыли его координаты, а 30 ноября монолит исчез.
- Позднее на севере Румынии появился такой же металлический артефакт. Его уже убрали.
- 3 декабря металлический артефакт, аналогичный тем, которые найдены ранее в штате Юта и Румынии, появился и недалеко от города Атаскадеро в Калифорнии.
Читайте также: Раскрыта тайна "загадочных" монолитов: их устанавливала арт-группа из США: фото
Комментарии