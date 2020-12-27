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Прямо к Рождеству. В Сан-Франциско появился монолит из имбирных пряников: видео видео

27.12.2020, 09:20
Монолит из пряников (скриншот с видео)
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В Сан-Франциско, США, накануне Рождества появился объект, который объединил в себе два популярных тренда: праздничные имбирные пряники и загадочные монолиты, которые начали появляться по всему миру в конце 2020 года, пишет BBC.

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Появившийся монолит очень напоминает своих более ранних "собратьев" формой, но изготовлен не из металла, а из листов имбирной выпечки, соединенных между собой цветной глазурью.

Обнаружил объект один из жителей Сан-Франциско – он увидел съедобный монолит во время утренней пробежки. Позже эта новость облетела весь город.

По словам местных властей, сносить конструкцию они не собираются – подождут, пока пряники рассыпятся сами.

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Дарья Мостовая
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