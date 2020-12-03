Нашествие монолитов. "Загадочный" объект обнаружили теперь и в Калифорнии – видео

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Металлический артефакт, аналогичный тем, которые найдены ранее в штате Юта и Румынии, появился и недалеко от города Атаскадеро в Калифорнии. Об этом сообщает региональное издание Atascadero News

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Объект установлен на вершине Сосновой горы возле города: он собран с помощью заклепок, которые прикрепляют боковые панели к вероятной стальной раме внутри. 

Издание отмечает, что в отличие от объекта из Юты, этот монолит не закреплен в земле и весит около 90 кг. 

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Теги: калифорния, монолит, артефакт, объект, загадка
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