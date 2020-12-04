Раскрыта тайна "загадочных" монолитов: их устанавливала арт-группа из США – фото
Сообщество художников The Most Famous Artist заявило, что ответственность за установку "загадочных" металлических монолитов в штатах Юта и Калифорния лежит на них. Об этом они сообщили в своем посте в Instagram.
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Копии этих сооружений уже начали продавать, художники просят за один экземпляр монолита $45 000.
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Руководитель коллетива Мэтти Мо отметил в комментарии Masheble, что не может поделиться подробностями об арт-перфомансе из-за из-за незаконности первоначальной инсталяции в Юте.
Идею создания "загадки монолитов" Мо поясняет так:
"Что могло быть лучше, чем закончить этот ужасный год, позволяя миру на короткое время помечтать о том, что инопланетяне вступили в контакт (с человечеством – ред.) и разочароваться в том, что это просто The Most Famous Artist снова разыгрывает шутки", – сказал он.
К установке монолита в Румынии группа свою причастность пока не подтверждает и не опровергает.
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- 24 ноября 2020-го экипаж вертолета обнаружил в пустыне штата Юты загадочный металлический монолит. Спустя три дня пользователи раскрыли его координаты, а 30 ноября монолит исчез.
- Позднее на севере Румынии появился такой же металлический артефакт. Его уже убрали.
- Вчера металлический артефакт, аналогичный тем, которые найдены ранее в штате Юта и Румынии, появился и недалеко от города Атаскадеро в Калифорнии.
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