Раскрыта тайна "загадочных" монолитов: их устанавливала арт-группа из США – фото

Сообщество художников The Most Famous Artist заявило, что ответственность за установку "загадочных" металлических монолитов в штатах Юта и Калифорния лежит на них. Об этом они сообщили в своем посте в Instagram.

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Копии этих сооружений уже начали продавать, художники просят за один экземпляр монолита $45 000.

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Руководитель коллетива Мэтти Мо отметил в комментарии Masheble, что не может поделиться подробностями об арт-перфомансе из-за из-за незаконности первоначальной инсталяции в Юте.

Идею создания "загадки монолитов" Мо поясняет так:

"Что могло быть лучше, чем закончить этот ужасный год, позволяя миру на короткое время помечтать о том, что инопланетяне вступили в контакт (с человечеством – ред.) и разочароваться в том, что это просто The Most Famous Artist снова разыгрывает шутки", – сказал он.

К установке монолита в Румынии группа свою причастность пока не подтверждает и не опровергает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Станислав Стороженко

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