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Раскрыта тайна "загадочных" монолитов: их устанавливала арт-группа из США – фото

04.12.2020, 13:48
Раскрыта тайна
Металлический монолит в пустыне, штат Юта (Фото – Utah Department of Public Safety)

Сообщество художников The Most Famous Artist заявило, что ответственность за установку "загадочных" металлических монолитов в штатах Юта и Калифорния лежит на них. Об этом они сообщили в своем посте в Instagram

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Копии этих сооружений уже начали продавать, художники просят за один экземпляр монолита $45 000.

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Руководитель коллетива Мэтти Мо отметил в комментарии Masheble, что не может поделиться подробностями об арт-перфомансе из-за из-за незаконности первоначальной инсталяции в Юте. 

Идею создания "загадки монолитов" Мо поясняет так: 

"Что могло быть лучше, чем закончить этот ужасный год, позволяя миру на короткое время помечтать о том, что инопланетяне вступили в контакт (с человечеством – ред.) и разочароваться в том, что это просто The Most Famous Artist снова разыгрывает шутки", – сказал он. 

К установке монолита в Румынии группа свою причастность пока не подтверждает и не опровергает.

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Станислав Стороженко
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