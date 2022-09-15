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Самый детальный вид Марса. Perseverance в дельте на дне кратера ищет следы жизни: видео 4К видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 12:34
Видео - NASA JPL
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Марсоход Perseverance прибыл к дельте на дне марсианского кратера Джезеро. Об этом сообщает NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).

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По предположению ученых, в дельте кратера Джезеро миллиарды лет назад могла протекать река, которая впадала в озеро и отложила осадки в форме веера. Это одно из лучших мест на Марсе для поиска признаков древней жизни.

Здесь Perseverance удалось сделать самый детальный вид Марса в истории из 2,5 млрд пикселей. Он состоит из 1118 отдельных снимков камеры Mastcam-Z.  

На панораме видно область под названием Hogwallow Flats и хребет Skinner. Здесь были взяты два образца керна горных пород.

Смотрите также: "Песчаные дьяволы": NASA показало марсианские пылевые вихри вокруг Perseverance – видео

 

Марко Сировой
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