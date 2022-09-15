Марсоход Perseverance прибыл к дельте на дне марсианского кратера Джезеро. Об этом сообщает NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).
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По предположению ученых, в дельте кратера Джезеро миллиарды лет назад могла протекать река, которая впадала в озеро и отложила осадки в форме веера. Это одно из лучших мест на Марсе для поиска признаков древней жизни.
Здесь Perseverance удалось сделать самый детальный вид Марса в истории из 2,5 млрд пикселей. Он состоит из 1118 отдельных снимков камеры Mastcam-Z.
На панораме видно область под названием Hogwallow Flats и хребет Skinner. Здесь были взяты два образца керна горных пород.
- 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.
- Основные задачи Perseverance – поиск признаков древней жизни и сбор образцов породы и реголита для возможного возвращения на Землю. Вся информация о миссии доступна по клику (буклет в PDF).
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