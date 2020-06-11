Секретные спутники США и космическая погода: запуск ракеты Electron – трансляция

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Космическая миссия носит название песни культовой группы Queen

Сегодня утром, 11 июня в 07:43 по Киеву, в Новой Зеландии запланирован запуск ракеты легкого класса Electron частной компании Rocket Lab. Миссия носит название Don't Stop Me Now.

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Стартовое окно – до 09:32 утра (это ранний вечер по местному времени). Если что-то помешает запуску в этот период, следующая попытка может состояться в любой день до 24 июня включительно.

СПУТНИКИ. На борту – пять аппаратов. Из них три засекреченных для Нацуправления военно-космической разведки США по программе RASR (Rapid Acquisition of a Small Rocket) – использование малых ракет для оперативного запуска небольших грузов; спутник для австралийской армии и образовательный кубсат Бостонского университета для NASA.

Последняя полезная нагрузка, ANDESITE (по программе NASA ELaNa-32), состоит из восьми сенсорных узлов. Позже эти пикоспутники по 380 грамм каждый будут развернуты на расстоянии нескольких километров друг от друга и использованы для измерений в магнитосфере Земли. Создатели надеются, что их данные позволят давать более точные прогнозы об опасных солнечных бурях.

Благодаря таким кубсатам студенты из университетов США получают практический опыт проектирования и эксплуатации малых спутников; это взаимовыгодно, поскольку NASA получает ценные научные данные и использует аппараты как недорогие тест-стенды с низким уровнем риска для новых технологий.

Аппарат М2 Pathfinder весит 4 кг. Это совместный проект Королевских военно-воздушных сил Австралии и "космической" группы ученых Canberra Space из Университета Нового Южного Уэльса, предназначенный для "проверки архитектуры связи и других технологий, которые помогут информировать будущие космические возможности Австралии". Грубо говорят, кубсат формата 3U продемонстрирует способность встроенной программной радиостанции работать и изменять конфигурацию на орбите.

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МИССИЯ. "Несмотря на свое красочное название "Не останавливай меня", миссия слегка печальна, так как получила название в память о бывшем члене совета директоров Rocket Lab Стэнфорде Скотте Смите - страстном поклоннике Queen, который недавно скончался", - пояснили в компании. "Don’t Stop Me Now" - песня Queen 1979 года, входит в альбом "Jazz", написана Фредди Меркьюри. 

"Электрон" утром в день запуска:

Еще в декабре 2019-го инженеры Rocket Lab опробовали на маршевой ступени систему мягкого возвращения для будущей многоразовости, однако в этой миссии ее просто разобьют и утопят где-то на юге Тихого океана. Открыть таймлайн этого запуска.

Подробно о ракете Electron и космических технологиях компании можно почитать здесь.

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Теги: Electron, космос, запуск, ракета, rocket lab, Elana, ANDESITE, M2 Pathfinder, Don't Stop Me Now, Джефф Бек
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