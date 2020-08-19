Тихановская просит лидеров ЕС не признавать выборы: Лукашенко нелегитимный – видео

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская просит Европейский совет Евросоюза не признавать результаты выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Видеообращение она опубликовала на YouTube канале ее арестованного супруга Сергея.

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"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - заявила она.

Тихановская заявила, что "люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом".

Она также сообщила, что уже создала Координационный совет для мирной передачи власти через диалог.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа", - заявила она.

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