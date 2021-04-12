UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трофеи войны. В Азербайджане открыли парк с захваченной техникой армии Армении – видео видео

12.04.2021, 17:47
Ильхам Алиев на открытии парка военных трофеев в Баку (Фото - trend.az)
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

В Баку открыли парк военных трофеев, в котором размещена техника армянской армии, захваченная азербайджанскими войсками во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет trend.az

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В музее выставлены в общей сложности более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военные транспортные средства, пишет издание.

Также в парке находится оборонительная система из 10-ти линий укрепления, макеты укрытий и казарм. 

Читайте также: Алиев назвал Шушу культурной столицей Азербайджана и поручил построить в Карабахе аэропорт

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Азербайджан нагорный карабах баку парк техника
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 