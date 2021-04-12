В Баку открыли парк военных трофеев, в котором размещена техника армянской армии, захваченная азербайджанскими войсками во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет trend.az.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В музее выставлены в общей сложности более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военные транспортные средства, пишет издание.

Также в парке находится оборонительная система из 10-ти линий укрепления, макеты укрытий и казарм.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивали после войны в начале 1990-х.

8 ноября того же года азербайджанские военные взяли город Шуша. Позже, в ночь на 10 ноября, война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля.

10 декабря президент Азербайджана заявил, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский махалы в Армении являются "историческими землями Азербайджана".

Читайте также: Алиев назвал Шушу культурной столицей Азербайджана и поручил построить в Карабахе аэропорт

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.