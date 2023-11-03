Армия обороны Израиля опубликовала видео перехвата ракеты, которая была выпущена по Израилю с территории Йемена 31 октября.

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Как поясняют военные, ракета была перехвачена с использованием системы ПРО Arrow.

Запись сделана с борта самолета, который сопровождает ракету в воздухе.

Сам боезапас на записи выглядит как вариант крылатой ракеты. Хуситы, которые считаются прокси-силами Ирана в Йемене, могли получить от него такое оружие, в таком случае с высокой вероятностью ПВО Израиля перехватили крылатую ракету модели Кудс или Cумар.

СПРАВКА. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал



Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на большой высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.



Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.



Arrow-3 разрабатывали в Израиле с участием концерна Boeing из США. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал Defence Talk Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на большой высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.Arrow-3 разрабатывали в Израиле с участием концерна Boeing из США.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля.

17 августа 2023 года сообщалось, что США одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму $3,5 млрд.

19 октября эсминец USS Carney ВМС США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена.

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