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ЦАХАЛ показал перехват ракеты хуситов, запущенной из Йемена – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:44
Фото - скриншот
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Армия обороны Израиля опубликовала видео перехвата ракеты, которая была выпущена по Израилю с территории Йемена 31 октября.

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Как поясняют военные, ракета была перехвачена с использованием системы ПРО Arrow.

Запись сделана с борта самолета, который сопровождает ракету в воздухе.

Сам боезапас на записи выглядит как вариант крылатой ракеты. Хуситы, которые считаются прокси-силами Ирана в Йемене, могли получить от него такое оружие, в таком случае с высокой вероятностью ПВО Израиля перехватили крылатую ракету модели Кудс или Cумар.

СПРАВКА. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал Defence Talk.

Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на большой высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.

Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.

Arrow-3 разрабатывали в Израиле с участием концерна Boeing из США.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля.

  • 17 августа 2023 года сообщалось, что США одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму $3,5 млрд.
  • 19 октября эсминец USS Carney ВМС США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена.

Читайте также: Израиль и США смогут перехватывать боевые ракеты в космосе: видео 

Сергей Бережной
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