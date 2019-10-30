Ученые показали птицу способную перекричать самолет: видео

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Бразильский одноусый звонарь оказался на пять дБ громче, чем реактивный двигатель

Ученые обнаружили самую громкую птицу в мире - это бразильский одноусый звонарь, громкость пения которого достигает 125 дБ. Исследование опубликовано в журнале Current Biology

Американский зоолог Джеффри Подос вместе со своим бразильским коллегой Марио Кон-Хавтом нашли птицу в лесах Амазонки. 

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Ученые измерили громкость пения птиц с помощью шумомера. У звонаря исследователи обнаружили два типа песней: одна более распространенная - 108 и 116 дБ, а вторая, которая звучит громче, но встречается реже - 116 и 125 дБ. 

Этот результат делает одноусого звонаря самой громкой птицей в мире. 

Сейчас ученым неизвестно, как ему удается достичь такой громкости, но они полагают, что все дело в широком строении ротового аппарата - это способствует громкой песне: птица заглатывает большой объем воздуха и резко выбрасывает его наружу.

Ученые заявляют, что такое громкое пение одноусого звонаря служит украшением, которым самец привлекает самок. Исследователи отмечают, что громкость звука самцов может всерьез угрожать слуху самки.

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Теги: наука, ученые, бразильский одноусый звонарь
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