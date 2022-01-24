Ударные военно-морские силы НАТО (STRIKFORNATO) и Шестой флот США начали учебные маневры Neptune Strike 2022 в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
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Учения проходят под руководством НАТО с флагманского корабля 6-го флота США USS Mount Whitney. В маневрах принимает участие авианосная ударная группа USS Harry S. Truman.
По словам вице-адмирала Джина Блэка, командующего 6-м флотом США и STRIKFORNATO, учения призваны "продемонстрировать мощь и сплоченность наших военно-морских сил и Североатлантического альянса".
В Пентагоне заявили, что учения были запланированы еще в 2020 году и не являются ответом НАТО на угрожающую ситуацию вокруг Украины.
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В НАТО сообщили, что Neptune Strike 2022 "подчеркивает естественную эволюцию способности НАТО интегрировать высокотехнологичные морские боевые возможности авианосной ударной группы для поддержки обороны Североатлантического альянса".
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