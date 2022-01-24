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НАТО начало учение в Европе с авианосной ударной группой USS Harry Truman видео

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 14:38
Авианосец США Harry Truman (фото — US Navy)
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Ударные военно-морские силы НАТО (STRIKFORNATO) и Шестой флот США начали учебные маневры Neptune Strike 2022 в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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Учения проходят под руководством НАТО с флагманского корабля 6-го флота США USS Mount Whitney. В маневрах принимает участие авианосная ударная группа USS Harry S. Truman.

По словам вице-адмирала Джина Блэка, командующего 6-м флотом США и STRIKFORNATO, учения призваны "продемонстрировать мощь и сплоченность наших военно-морских сил и Североатлантического альянса".

Фото: 6-й флот ВМС США

В Пентагоне заявили, что учения были запланированы еще в 2020 году и не являются ответом НАТО на угрожающую ситуацию вокруг Украины.

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В НАТО сообщили, что Neptune Strike 2022 "подчеркивает естественную эволюцию способности НАТО интегрировать высокотехнологичные морские боевые возможности авианосной ударной группы для поддержки обороны Североатлантического альянса".

Эмблема Neptune Strike 22

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Евгений Пилипенко
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флот вмс нато учения авианосец сдерживание Harry Truman Neptune Strike
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