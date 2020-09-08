В Минске на акции солидарности с Колесниковой жестко задерживают людей: фото, видео

При этом акция сторонников президента Александра Лукашенко проходит беспрепятственно
В Минске на акции солидарности с членом Координационного совета Марией Колесниковой, которую сегодня пытались насильно выдворить из Беларуси, ОМОН и неизвестные в балаклавах задерживают людей. Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.
Лукашенко в интервью росСМИ заявил, что Колесникова якобы сама "пыталась убежать" из страны и была задержана за незаконное пересечение границы. При этом отец Колесниковой сказал, что она не собиралась покидать страну, и обратился в милицию с заявлением о ее пропаже.
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