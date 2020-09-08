В Минске на акции солидарности с Колесниковой жестко задерживают людей: фото, видео

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При этом акция сторонников президента Александра Лукашенко проходит беспрепятственно

В Минске на акции солидарности с членом Координационного совета Марией Колесниковой, которую сегодня пытались насильно выдворить из Беларуси, ОМОН и неизвестные в балаклавах задерживают людей. Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

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Как передает TUT.by задержания начались сразу после начала акции у Комаровского рынка.

На улице Машерова, куда переместились участники акции, задержания продолжились.

При этом акция сторонников президента Александра Лукашенко проходит беспрепятственно.

  • Вчера, 7 сентября, сообщалось, что в Минске была похищена одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Ее схватили на улице, затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
  • Сегодня стало известно, что ее задержали на границе с Украиной. С ней в автомобиле были также Кравцов с Родненковым. Они въехали на территорию Украины.
  • О насильственном выдворении сообщил также замглавы МВД Антон Геращенко.
  • Лукашенко в интервью росСМИ заявил, что Колесникова якобы сама "пыталась убежать" из страны и была задержана за незаконное пересечение границы. При этом отец Колесниковой сказал, что она не собиралась покидать страну, и обратился в милицию с заявлением о ее пропаже.
  • Сейчас Лукашенко просит Украину "вернуть" Кравцова и Родненкова. 
  • Сами они на брифинге в Киеве рассказали, что власти Беларуси выдворили их насильно. Мария Колесникова отказалась покидать страну и порвала свой паспорт. 
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Теги: беларусь, александр лукашенко, задержания, Мария Колесникова
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