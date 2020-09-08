В Минске на акции солидарности с Колесниковой жестко задерживают людей: фото, видео

В Минске на акции солидарности с членом Координационного совета Марией Колесниковой, которую сегодня пытались насильно выдворить из Беларуси, ОМОН и неизвестные в балаклавах задерживают людей. Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

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Как передает TUT.by задержания начались сразу после начала акции у Комаровского рынка.

На улице Машерова, куда переместились участники акции, задержания продолжились.

При этом акция сторонников президента Александра Лукашенко проходит беспрепятственно.